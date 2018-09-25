Лавров на полях Генассамблеи ООН провел встречу с кубинским коллегой

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник на полях ГА ООН со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей вопросы российско-кубинского стратегического партнерства и развитие двухсторонних связей, сообщает российское дипведомство.
"Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали поддержание интенсивной динамики политического диалога между Россией и Кубой, подтвердили обоюдное стремление к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", — подчеркнули в министерстве.