Президент Молдавии планирует посетить Россию в конце октября

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что сейчас идет процесс утверждения точной даты его официального визита в Россию, он состоится в ближайшие два месяца.

"Сейчас обсуждается дата визита президента Молдавии в Россию. Вероятнее всего, он состоится в конце октября — начале ноября. Еще одна встреча с главой РФ Владимиром Путиным состоится на полях саммита СНГ в Душанбе", — сказал Додон в эфире "прямой линии" на местном телеканале. По словам президента, он не раз обсуждал с Путиным возможность его визита в Молдавию.

"Это может произойти только после парламентских выборов, потому что в стране должна быть политическая стабильность. Надеюсь, что этот визит состоится в 2019 году, в крайнем случае — в 2020-м, до тех пор состоится несколько встреч, как двусторонних, так и в рамках разных мероприятий", — добавил Додон.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".