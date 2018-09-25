Заседание межправкомиссии России и Израиля пройдет 8 октября

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Израиля состоится 8 октября в Иерусалиме, сообщил РИА Новости советник израильского министра по делам Иерусалима и национального наследия Израиля Зеева Элькина Семен Каплан.
Отношения России и Израиля омрачил инцидент 17 сентября, когда российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.