Лавров обсудил с президентом Хорватии ситуацию на Западных Балканах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Хорватии Колинда Грабар-Китарович на полях Генассамблеи ООН обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию в регионе Западных Балкан, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"25 сентября "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Республики Хорватии К.Грабар-Китарович", — говорится в сообщении на сайте министерства.

"Стороны подтвердили обоюдное намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, способствовать его наполнению новыми инициативами. Из международных проблем особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан", — отметили в дипведомстве.