Лавров обсудил с президентом Хорватии ситуацию на Западных Балканах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Хорватии Колинда Грабар-Китарович на полях Генассамблеи ООН обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию в регионе Западных Балкан, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны подтвердили обоюдное намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, способствовать его наполнению новыми инициативами. Из международных проблем особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан", — отметили в дипведомстве.