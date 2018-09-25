Эксперт призвал не ждать прорыва в отношениях с США после речи Трампа в ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Прорывов в российско-американских отношениях после выступления президента США Дональда Трампа, в котором он не упомянул Россию в числе врагов, ждать не следует, заявил РИА Новости замдиректора российского академического Института США и Канады Валерий Гарбузов.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН упомянул Россию лишь один раз, в связи с энергетическим сотрудничеством с Германией. В частности американский лидер заявил, что "Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс". Между тем он с традиционной критикой обрушился на Иран, а также обвинил Китай в нарушении рыночного баланса.

"Он (Трамп — ред.) не сказал о ней (о России — ред.) как об угрозе, равной Китаю, что мог бы сделать. Авторы этой речи могли внести в нее и такой пассаж. Вместе с тем, он был и очень осторожен вообще в каких-то оценках российского внешнеполитического поведения", — сказал Гарбузов.

По его мнению, это показывает, что, "во-первых, не стоит ожидать каких-то прорывов на российском направлении, в отношениях США и России". "Во-вторых, это свидетельствует о том, что Трамп проявляет определенную осторожность. Все-таки скоро выборы в конгресс, и ему не надо делать никаких резких заявлений, потому что задача совершенно отчетливая и понятная — удержать позиции республиканцев в конгрессе", — отметил политолог.

По его словам, Трамп ведет себя очень осторожно. "Любой шаг в сторону России, любые громогласные заявления в сторону России оборачиваются, как это показал итог встречи в Хельсинки, новыми атаками на Трампа и осложнением российско-американских отношений. Поэтому, конечно, ожидать от Трампа, что он на публику будет снова повторять что-то хорошее в адрес Путина и России — это означает, что Трамп просто-напросто не очень хорошо продумал, а что за этим последует", — добавил эксперт.