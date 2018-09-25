Эксперт призвал не ждать прорыва в отношениях с США после речи Трампа в ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Прорывов в российско-американских отношениях после выступления президента США Дональда Трампа, в котором он не упомянул Россию в числе врагов, ждать не следует, заявил РИА Новости замдиректора российского академического Института США и Канады Валерий Гарбузов.
"Он (Трамп — ред.) не сказал о ней (о России — ред.) как об угрозе, равной Китаю, что мог бы сделать. Авторы этой речи могли внести в нее и такой пассаж. Вместе с тем, он был и очень осторожен вообще в каких-то оценках российского внешнеполитического поведения", — сказал Гарбузов.
По его словам, Трамп ведет себя очень осторожно. "Любой шаг в сторону России, любые громогласные заявления в сторону России оборачиваются, как это показал итог встречи в Хельсинки, новыми атаками на Трампа и осложнением российско-американских отношений. Поэтому, конечно, ожидать от Трампа, что он на публику будет снова повторять что-то хорошее в адрес Путина и России — это означает, что Трамп просто-напросто не очень хорошо продумал, а что за этим последует", — добавил эксперт.