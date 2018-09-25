Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Антонов

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Позитивный тон и настроение на переговорах президентов России с США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки пока "не конвертировались в конкретные проекты", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на "Всемирном конгрессе русской прессе" в Бруклине.

Он рассказал, что Путин предложил в Хельсинки комплекс мер по выходу из нынешнего печального положения в отношениях между Россией и США. В частности, это касается поддержания стратегической стабильности, воссоздания рабочей группы по антитеррору, налаживания сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности, урегулирования кризисных ситуаций в различных регионах мира, содействия развитию взаимной торговли и инвестиций через создание группы высокого уровня.

"Позитивные тон и настроение в ходе переговоров наших президентов, к сожалению, пока не конвертировались в конкретные проекты, но мы подтверждаем готовность к равноправному и взаимовыгодному диалогу с США. Подчеркну, что от его состояния зависят не только двусторонние отношения, но и международная безопасность", — отметил Антонов.

"Санкции – это не политика. Остановить наше развитие и повлиять на наш внешнеполитический курс санкционным давлением не получится", — подчеркнул дипломат.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.