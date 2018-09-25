Турчак: лучшие результаты на выборах ЕР показала там, где партия обновилась

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лучший результат "Единая Россия" показала на прошедших выборах в тех регионах, где произошло кадровое обновление, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Как сообщил Турчак на заседании президиума Генсовета партии, "результаты партии напрямую коррелируются с обновлением".

"Там, где у нас работали молодые, по-хорошему амбициозные секретари, там высокий результат",- сказал Турчак. Он отметил, что "та же корреляция замечена там, где региональные отделения не боятся работать с молодежью, не делают это формально".

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Также были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронули шесть регионов.

В минувшее воскресенье прошли вторые туры по выбору губернаторов во Владимирской области и Хабаровском крае. В обоих регионах победу одержали представители ЛДПР, существенно опередив единороссов Светлану Орлову и Вячеслава Шпорта.

Орлова с 2013 года возглавляла Владимирскую область, тогда она получила на выборах 75% голосов в свою поддержку против 37% в 2018 году. Орлова в СМИ не раз подвергалась критике, в том числе за невыполнение предвыборных обещаний.

Шпорта в 2009 году президент РФ назначил и.о. главы Хабаровского края, позже он был наделён полномочиями губернатора края. По возвращению прямых выборов в 2013 году он выиграл их, существенно опередив конкурентов.

Еще одним кандидатом от ЕР, сошедшим с дистанции на этих выборах, стал Виктор Зимин, который не смог выиграть выборы главы Хакасии в первом туре, а перед вторым решил сняться с голосования по состоянию здоровья. Зимин был главой региона с конца 2008 года, переизбирался на выборах в 2013 году. Теперь за губернаторское кресло в Хакасии поборются выдвиженец от КПРФ Валентин Коновалов и спаведливоросс Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре.