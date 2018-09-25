"Единая Россия" на довыборах по одномандатным округам получила 72% голосов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам региональных выборов по партийным спискам в заксобрания и на уровне административных центров получила 48%, по одномандатным избирательным округам – 72%, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"По партийным спискам в заксобрания и на уровне административных центров "Единая Россия" получила 48%, по одномандатным избирательным округам – 72%", — сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Также были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронули шесть регионов.