БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Владимирской области Владимир Сипягин заявил РИА Новости, что не намерен предлагать экс-губернатору региона Светлане Орловой работу в своей команде.

"Оценка работы администрации области была сделана жителями региона, результаты выборов видите, какие были. Я вопрос для себя не определял, предлагать ей или не предлагать (работу), но скорее всего — нет, другая команда, другие люди", — сказал Сипягин, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с бывшим губернатором Светланой Орловой в регионе.

Он уточнил, что на данный момент уже подобрана новая команда, подготовлена программа развития Владимирской области

"У нас море задач по развитию Владимирской области. Я не задумываюсь на тему того, каким образом были устроены определенные проблемы, из-за которых люди проголосовали с таким значительным отрывом за меня, я делаю выводы из работы администрации Владимирской области и максимально буду прилагать все усилия для того, чтобы не наступать на грабли", — сказал собеседник агентства.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%