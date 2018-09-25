В ГД предложили отклонить проект публикации СМИ итогов голосования фракций

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект, который обязывает СМИ публиковать результаты голосования фракций ГД.
Во вторник на заседании комитет принял решение рекомендовать Госдуме законопроект отклонить.
"У всех фракций равные возможности доносить свою позицию, не говоря о гражданах страны. У них давно есть разные возможности получать информацию,…вместе с тем эту дискуссию можно продолжить в рамках пленарных заседаний", — сказал глава комитета Леонид Левин.