В ГД предложили отклонить проект публикации СМИ итогов голосования фракций

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект, который обязывает СМИ публиковать результаты голосования фракций ГД.

Ранее депутаты Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) и Сергей Иванов (ЛДПР) внесли в Госдуму проект, обязывающий государственные телеканалы, газеты, радиостанции и другие средства массовой информации публиковать результаты голосования фракций Госдумы по вопросам, подлежащим обязательному опубликованию в СМИ. Проект закона направлен на повышение ответственности депутатов и политических партий перед избирателями, на обеспечение открытости и гласности работы Госдумы, отмечают разработчики.

Во вторник на заседании комитет принял решение рекомендовать Госдуме законопроект отклонить.

"У всех фракций равные возможности доносить свою позицию, не говоря о гражданах страны. У них давно есть разные возможности получать информацию,…вместе с тем эту дискуссию можно продолжить в рамках пленарных заседаний", — сказал глава комитета Леонид Левин.