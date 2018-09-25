Представитель ЕР Наталья Косихина избрана сенатором от Ярославской области

БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Представитель партии "Единая Россия" Наталья Косихина избрана сенатором от региона в ходе первого заседания Ярославской облдумы нового созыва, сообщила РИА Новости представитель заксобрания.

"Депутаты проголосовали за кандидатуру Натальи Косихиной", — сказала собеседница агентства. Новый сенатор была избрана в состав облдумы от партии "Единая Россия" и до сего момента являлась главой городского поселения Данилов.

Выборы в Ярославскую облдуму состоялись в единый день голосования 9 сентября.

По итогам выборов большинство мест в заксобрании получила партия "Единая Россия", ее представляют 32 депутата. В состав облдумы также вошли представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", и партии "Коммунисты России".