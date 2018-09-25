Сипягин пока не определился с кандидатурой на пост сенатора

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Избранный губернатором Владимирской области Владимир Сипягин заявил РИА Новости, что пока не определился с кандидатурой на пост своего представителя в Совете Федерации.

В списке на этот пост три кандидатуры: координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов, редактор новостной ленты ООО "МИГ" Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО "Евразийская стрелочная компания" Александр Пронюшкин.

"Сейчас я определяюсь, пока еще рано говорить. Каждый достоин. В любом случае провожу консультации и с Советом Федерации, и с руководством ЛДПР, поэтому процесс идет", — сказал Сипягин.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%.