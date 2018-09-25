Карасин встретился с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью вопросы безопасности и подготовку к очередной встрече в Женеве, сообщило министерство иностранных дел России.

Карасин 25 сентября принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, представителя ООН Джихана Султаноглу и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Рудольфа Михалку.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки очередной встречи в Женеве, запланированной на 9 – 10 октября текущего года", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны подтвердили общее намерение добиваться повышения эффективности Женевских дискуссий в целях укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе.