Жириновский выступил за открытое финансирование всех политических структур

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что финансирование всех политических структур в России должно быть открытым, их бюджет должен точно соответствовать поддержке избирателей, а все прочие источники необходимо ликвидировать.

"Давайте сокращать расходы, давайте все в открытую, чтобы все знали — вот эта партия столько имеет сегодня, и ни копейки со стороны никто не должен давать. Чистота. Чистые бюджеты всех политических партий, чтобы не было подкупа, не было давления, не было желания мафиозных структур проникнуть в партию. Полностью поддерживаю — полностью открытое финансирование всех политических структур в стране. Я не имею в виду от бюджетного отказываться, но бюджет должен точно соответствовать поддержке избирателей, но вот другие источники ликвидировать все", — сказал Жириновский во вторник в эфире телеканала "Россия 24"