Глава Минкавказа выразил заинтересованность в сотрудничестве с Китаем

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Министр по делам Северного Кавказа России Сергей Чеботарев на встрече с послами в Москве сообщил о заинтересованности в сотрудничестве с восточными приморскими провинциями Китая по развитию туризма.
"Мы очень заинтересованы в развитии экономических отношений с Китайской Народной Республикой. Мы находимся уже в предварительном контакте с послом КНР в России Ли Хуэем", — сказал Чеботарев во время выступления.
"И мы надеемся на вашу поддержку и помощь, господин Хуэй. Мы заинтересованы в организации взаимовыгодного сотрудничества северокавказских субъектов с восточными приморскими провинциями Китая, которые также имеют и море, и горы, имеют опыт в туристического бизнеса. Здесь мы готовы делиться опытом, взаимно и эффективно сотрудничать", — отметил министр, обращаясь к присутствовавшему на встрече послу КНР в России.