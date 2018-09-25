Глава Минкавказа выразил заинтересованность в сотрудничестве с Китаем

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами нового состава правительства РФ. 26 мая 2018

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами нового состава правительства РФ. 26 мая 2018

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Министр по делам Северного Кавказа России Сергей Чеботарев на встрече с послами в Москве сообщил о заинтересованности в сотрудничестве с восточными приморскими провинциями Китая по развитию туризма.

Во вторник в Москве прошла встреча Чеботарёва с главами дипломатических представительств иностранных государств. Послам почти четырех десятков европейских, ближневосточных и азиатских государств презентовали инвестиционный и экономический потенциал Северо-Кавказского федерального округа.

"Мы очень заинтересованы в развитии экономических отношений с Китайской Народной Республикой. Мы находимся уже в предварительном контакте с послом КНР в России Ли Хуэем", — сказал Чеботарев во время выступления.

"И мы надеемся на вашу поддержку и помощь, господин Хуэй. Мы заинтересованы в организации взаимовыгодного сотрудничества северокавказских субъектов с восточными приморскими провинциями Китая, которые также имеют и море, и горы, имеют опыт в туристического бизнеса. Здесь мы готовы делиться опытом, взаимно и эффективно сотрудничать", — отметил министр, обращаясь к присутствовавшему на встрече послу КНР в России.