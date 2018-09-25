В пресс-службе Жилкина не стали комментировать информацию об отставке

ВОЛГОГРАД, 25 сен — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Астраханской области Александра Жилкина не стала комментировать информацию о возможности его скорой отставки.

Ранее источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, вероятные претенденты на его пост — глава заксобрания Астраханской области Игорь Мартынов и сенатор от региона Александр Башкин.

"Мы не будем комментировать слухи об отставке Александра Жилкина", — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора.