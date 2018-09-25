В Совфеде прокомментировали итоги переговоров по Ирану

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Итоги переговоров "пятерки" по Ирану показывают, что не Тегеран, а именно Вашингтон остался в одиночестве в своей интерпретации иранского досье, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Министерская встреча государств-участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) прошла на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча состоялась при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Главы МИД "пятерки" в ходе заседания подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Тегераном. Как говорится в совместном заявлении "пятерки", ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"На встрече подтверждено единство "пятёрки" в отношении сохранения СВПД. Это значит, что в одиночестве в интерпретации иранского досье остаётся отныне не Иран, а именно США", — сказал Косачев

По его словам, это принципиальная разница по сравнению с периодом до появления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников (тогда еще при участии США) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.