В МИД России прокомментировали попытку срыва сертификации Ту-214ОН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Попытка США сорвать сертификацию российского самолета Ту-214ОН является очередными "политическими игрищами", заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее сообщалось, что США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины, однако затем госдепартамет заявил, что для одобрения новой камеры требуется время для дополнительных консультаций со специалистами. В рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. Всего в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.

"Не было сомнений, что наш самолет будет сертифицирован, потому что он соответствует абсолютно всем требованиям. Была попытка срыва сертификации, мы ее отнесли к политическим игрищам, которые, к сожалению, превалируют в последнее время в подходах наших западных коллег", — сказал Ермаков, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.