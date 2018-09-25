Минсельхоз назвал размер общей господдержки АПК в 2019 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Общая господдержка сельского хозяйства в 2019 году с учетом бюджетных средств на реализацию госпрограммы развития АПК и нацпроекта по экспорту сельскохозяйственной продукции составит 302 миллиарда рублей, сообщила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.

Проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предполагает, что расходы бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году составят 241,446 миллиарда рублей, в 2020 году — 241,63 миллиарда рублей, в 2021 году — 229,412 миллиарда рублей. Минсельхоз РФ запрашивал господдержку на 2019 год в сумме до 302,3 миллиарда рублей.

"Дебаты по поводу бюджета на 2019-2021 годы закончились, проект закона о бюджете внесен Минфином в правительство. Что касается нашей госпрограммы, сумма 302 миллиарда рублей в этом проекте есть", — сказала Фастова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы согласовали с Минфином увеличение (финансирования — ред.). Оно состоит из двух частей: это текущее увеличение госпрограммы, и в рамках нового нацпроекта "Экспорт продукции АПК" дополнительные средства тоже включены. Сейчас остаются дебаты с нашими законодателями, в Думе и Совете Федерации, где мы будем отстаивать наши интересы", — добавила замминистра.