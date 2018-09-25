МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия выполняет все договоренности с США в области ракетно-ядерных вооружений, Вашингтон же пытается их переписывать, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, у США слабая позиция в вопросе выполнения международных соглашений. "Их слабость по сути состоит в том, что они чувствуют, что теряют свои позиции. При прежних ими же выработанных договоренностях их влияние в мире падает. Это объективные процессы экономического, политического развития государств в мире", — заявил Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, США теряют свой вес на фоне подъема других государств. "Поэтому США пытаются переписать прежние договоренности. В этом основная проблема. США продолжают рассматривать Россию как угрозу своему глобальному доминированию. Вот в чем соль", — пояснил Ермаков.

При этом, подчеркнул он, Россия соблюдает договоренности. "Что касается ракетно-ядерных вооружений. Мы занимаем последовательную позицию, мы соблюдаем все договоренности, которые у нас есть с США. Других договоренностей нет вообще. США пытаются переписать эти договоренности", — заявил дипломат.