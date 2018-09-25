Свердловский губернатор заявил, что поддержит нового мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что будет поддерживать новое руководство Екатеринбурга.

Во вторник депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно поддержали кандидатуру заместителя свердловского губернатора Александра Высокинского на пост мэра.

"В Екатеринбурге сформирована новая власть. Новый созыв гордумы сегодня избрал своего председателя (им стал Игорь Валерьевич Володин), зампреда (Виктора Николаевича Тестова) и, самое важное, главу Екатеринбурга. Этот пост занял Александр Геннадьевич Высокинский. Я как губернатор буду поддерживать новое руководство города. Под моим личным контролем будут вопросы развития Екатеринбурга, улучшения социальной сферы, инфраструктуры, делового климата", — написал во вторник Куйвашев в своем акканунте в Instagram.

По его словам, в Екатеринбурге нужно решить ряд накопившихся проблем.

"Прошедшие выборы показали, что горожане заинтересованы в консолидации власти и повышении эффективности ее работы. Новое городское руководство должно обеспечить такую эффективность. Екатеринбургу необходимо придать ускорение в развитии, решить немало накопившихся проблем. Поздравляю Екатеринбург с формированием органов власти и желаю новой городской команде продуктивно работать на благо горожан. Ребята, вы должны сделать Екатеринбург лучше", — отметил глава региона.

Он добавил, что подписал указ о присвоении бывшему сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу звания почетного гражданина Свердловской области. "Хочу поблагодарить за многолетнюю работу бывшего главу администрации Екатеринбурга Александра Эдмундовича Якоба. В рамках имевшихся условий и своих полномочий он многое сделал для Екатеринбурга. Я подписал указ о присвоении ему звания почетного гражданина Свердловской области", — сообщил Куйвашев.