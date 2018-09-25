Сенатором от парламента Якутии переизбрали Акимова

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты госсобрания Якутии нового созыва на первом пленарном заседании во вторник переизбрали Александра Акимова представителем от парламента республики в Совете Федерации, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"По результатам тайного голосования считать Александра Акимова наделенным полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ — представителя от государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия)", — приводит пресс-служба слова Слепцова.
За Акимова проголосовали 60 депутатов, против — шесть, воздержавшихся нет.
Акимов является сенатором в верхней палате российского парламента с 2013 года, где замещает председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.