Сенатором от парламента Якутии переизбрали Акимова

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты госсобрания Якутии нового созыва на первом пленарном заседании во вторник переизбрали Александра Акимова представителем от парламента республики в Совете Федерации, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Выборы депутатов парламента республики состоялись 9 сентября. Ранее депутаты парламента от партии "Единая Россия" и члены регионального совета партии выбрали Акимова кандидатом в члены Совфеда.

"По результатам тайного голосования считать Александра Акимова наделенным полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ — представителя от государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия)", — приводит пресс-служба слова Слепцова.

За Акимова проголосовали 60 депутатов, против — шесть, воздержавшихся нет.

Акимов является сенатором в верхней палате российского парламента с 2013 года, где замещает председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.