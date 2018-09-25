В Госдуме прокомментировали проект доклада ПАСЕ о полномочиях делегаций

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Отсутствие делегации РФ в парламентской ассамблее Совета Европы делает структуры, в избрании которых должны участвовать все члены ПАСЕ, и принимаемые ими решения нелегитимными в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

"Хотел бы обратить отдельное внимание на то, что больше всего вызывает у нас беспокойство. Не само наше присутствие или отсутствие, наличие право голоса в парламентской ассамблее, а последствия отсутствия российской делегации там. В частности, то, что Россия не участвует в процессе избрания уполномоченного представителя по правам человека, судей Европейского суда по правам человека, других руководящих органов, делает и эти структуры, и принимаемые ими решения нелегитимными в отношении нашей страны. Я уверен, что присутствующие в зале наши коллеги, знающие юриспруденцию и международное право, это тоже прекрасно понимают", — сказал Толстой на пленарном заседании Госдумы во вторник.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — недопущение применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.