Десять сенаторов подтвердили полномочия в Совете Федерации

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Десять сенаторов в результате прошедших в России 9 сентября региональных выборов в настоящий момент смогли переподтвердить свои полномочия в Совете Федерации, 13 сенаторам этого сделать не удалось, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов.

Девятого сентября в единый день голосования прошли выборы 26 глав регионов и 16 региональных парламентов.

"Шестнадцать глав регионов вступили в должность и делегировали сенаторов, семь законодательных собраний направили своих представителей", — сказал Кутепов на заседании.

Он уточнил, что свои полномочия переподтвердили десять действующих сенаторов: Елена Мизулина от Омска, Андрей Клишас от Красноярского края, Ильяс Умаханов от Дагестана, Галина Карелова от Воронежской области, Анатолий Широков от Магаданской области, Серей Рябухин от Ульяновской области, Александр Варфоломеев от Бурятии, Алексей Майоров от Калмыкии, Елена Бибикова от Псковской области и Владимир Круглый от Орловской.

Тринадцать новых сенаторов придут в Совфед, в их числе Владимир Кожин от Москвы, Александр Карлин от Алтайского края, Владимир Городецкий от Новосибирской области, Фарит Мухаметшин от Самарской области, Алексей Русских от Московской области, Сергей Брилка от Иркутской области, Елена Зленко от Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Синицын от Кемерово, Павел Тараканов от Тюмени, Муса Чилиев от Ингушетии, Виктор Новожилов от Архангельской области, Ирина Рукавишникова от Ростовской, Дмитрий Кузьмин от Кемерово.