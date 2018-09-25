В Дагестане утвердили кандидатуру на пост премьер-министра республики

МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Депутаты дагестанского парламента на внеочередной сессии большинством голосов утвердили кандидатуру Артема Здунова на пост премьер-министра республики.

В понедельник глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение депутатов народного собрания кандидатуру Здунова на должность председателя правительства республики.

"За утверждение Артема Здунова в должности председателя правительства проголосовало 75 депутатов, один проголосовал против, один — воздержался", — сказал глава дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

Здунов исполнял обязанности председателя правительства Дагестана с 7 февраля 2018 года. Ранее он был министром экономики республики Татарстан.