Коновалов не откажется от участия в выборах на пост главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов, победивший в первом туре, заявил, что не намерен отказываться от участия в выборах.

"Отказываться от участия во втором туре выборов я не намерен. Никакие переговоры по данному вопросу мной не ведутся", — говорится в его сообщении в социальной сети "ВКонтакте".

Коновалов также прокомментировал слухи о том, что полномочия председателя правительства республики и главы региона могут быть разделены и выбирать председателя будет депутатский корпус.

"Выборы кандидата на должность главы Хакасии проходят по действующему законодательству, в котором глава республики также является председателем правительства Хакасии. И изменить эти нормы в настоящий момент невозможно", — отмечается в сообщении.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом за кресло губернатора, помимо Коновалова, теперь является выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявшего третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября. В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.