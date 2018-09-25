СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Делегация из Норвегии посетит Крым с ознакомительным визитом, в рамках которого запланированы встречи с крымскими депутатами и общественниками, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация прибудет с пятидневным визитом 30 сентября. В ее состав войдет десять человек. Возглавит делегацию глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.

"В Норвегии достаточно жесткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живет Крым, что здесь происходит. Люди хотят приехать и посмотреть, как развивается Крым", — сказал Гемпель агентству.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи с крымскими депутатами, общественниками, студентами и журналистами, а также ознакомительная поездка по регионам полуострова.

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