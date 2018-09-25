В ДВФУ чиновников будут обучать работе с искусственным интеллектом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Чиновники, работающие в регионах Дальнего Востока России, смогут обучаться работе с большими данными и с искусственным интеллектом в Дальневосточном федеральном университете, для них будут разработаны специальные курсы, сообщила РИА Новости руководитель проектного центра Агентства стратегических инициатив Вера Адаева.

Этим летом на острове Русский во Владивостоке прошел образовательный курс для бизнесменов и чиновников, организованный Университетом Национальной технологической инициативы. Региональные команды в течение нескольких дней учили работе с искусственным интеллектом, блокчейном, высокими технологиями.

"Совместно с министерством связи, с министерством по развитию Дальнего Востока и с Университетом НТИ теперь будем в ДВФУ реализовывать постоянно действующую программу для регионов именно Дальневосточного федерального округа", — сказала она.

Первый курс будет запущен в течение ближайших двух месяцев. "До конца года у нас первый модуль обучения пройдут порядка 300 чиновников. Надеюсь, получится и больше", — сказала Адаева.

Кроме того, другие регионы заявили о желании открыть такие центры компетенций в других федеральных округах на базе Университета НТИ. Заявки от ряда субъектов РФ уже поступили, в частности, от Томской и Челябинской, Новгородской областей.