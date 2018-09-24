Ищенко заявил, что его кандидатуру одобрили для участия в новых выборах

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Андрей Ищенко, который претендовал на пост главы Приморья, заявил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает для участия в новых выборах губернатора региона только его кандидатуру.

"Провел ряд встреч в Москве, заручился полной поддержкой не только КПРФ, но и ЛДПР. Зюганов официально подтвердил, что КПРФ даже не рассматривает иную фигуру, кроме меня, для выдвижения кандидатом на должность губернатора Приморского края", — написал Ищенко в своем аккаунте в Instagram.

Избирком Приморья на заседании на прошлой неделе по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.