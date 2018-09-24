Задержание россиянина в Осло не останется без последствий, заявили в МИД

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Задержание в Норвегии и помещение под арест сотрудника аппарата Совфеда не останется без последствий, сообщило Министерство иностранных дел России.

В понедельник посол Норвегии был вызван в МИД России, где ему выражен протест в связи с задержанием в Осло сотрудника аппарата Совета Федерации, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в проходившем в норвежском парламенте международном семинаре.

"Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании "шпиономании" в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий", — говорится в заявлении министерства.

Ведомство отметило, что консульский отдел посольства России в Норвегии оказывает сотруднику аппарат Совфеда всю возможную помощь в защите его законных прав и интересов.