МИД выразил протест послу Норвегии в связи с задержанием россиянина в Осло

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Норвегии Руне Ресаланду в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест россиянина, говорится в заявлении ведомства.

"Двадцать четвертого сентября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р.Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест российского гражданина М.А.Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности", — сообщило министерство.

Ведомство также потребовало от норвежского посла разъяснений в связи с инцидентом и незамедлительного снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение.

"Было подчеркнуто, что сотрудник Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А.Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре", — отметило ведомство, добавив, что мероприятие носило публичный характер, в нем приняли участие представители парламентов десятков стран мира.