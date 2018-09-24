Свердловские депутаты ликвидировали администрацию губернатора региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Депутаты заксобрания Свердловской области в понедельник внесли изменения в устав региона, ликвидировав таким образом администрацию губернатора, сообщает департамент информполитики главы области.

"Законопроекты, касающиеся изменения архитектуры власти в Свердловской области, приняты 24 сентября депутатами заксобрания региона. Пакет законопроектов "О внесении изменений в устав Свердловской области" и "О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области" внесен на рассмотрение законодательного собрания губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым", — говорится в сообщении.

Структурные изменения в исполнительной власти региона, инициированные губернатором, предполагают создание — вместо администрации главы области — аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, государственного органа, который будет полноценно обеспечивать всю деятельность главы региона и кабинета министров. Соответствующие изменения не потребуют дополнительных средств областного бюджета, уточняют власти.

Как пояснил представляющий законопроект заместитель губернатора Свердловской области, и.о руководителя администрации главы региона Азат Салихов, слова которого приводятся в релизе, основная причина изменений – исполнение "майских" указов президента России, которые затрагивают деятельность органов государственной власти и ставят цель сконцентрировать все ресурсы на обеспечение задач социально-экономического развития региона.

"Депутаты поддержали инициативу губернатора Свердловской области по внесению изменений в устав региона: уточняется структура аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Решение принято в трех чтениях", – цитирует департамент председателя заксобрания региона Людмилу Бабушкину.

Власти уточняют, что осенью 2016 года, после того, как губернатор Свердловской области был наделен функциями председателя правительства, к компетенции администрации главы региона было отнесено еще и обеспечение деятельности кабинета министров, организация контроля над выполнением органами власти решений и поручений губернатора.

"Сейчас стало очевидным, что наименование "администрация губернатора Свердловской области" перестало в полной мере соответствовать объему этих функций. Для того, чтобы сделать работу госоргана более эффективной, было решено изменить существующую модель органов исполнительной власти", — отмечается в сообщении.