Избирком Владимирской области утвердит итоги выборов губернатора в среду

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев объявил кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина победителем второго тура губернаторских выборов, окончательные итоги выборов будут подведены на заседании в среду, сообщает избирком.
"Таким образом, победителем второго тура выборов стал Сипягин Владимир Владимирович, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР. В среду избирательная комиссия Владимирской области планирует провести заседание, на котором подведет окончательные итоги выборов", — сказал Минаев в понедельник журналистам.
Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила РИА Новости, что со стороны кандидатов на выборах губернатора Владимирской области поступило минимальное количество жалоб: 11 от одного и семь от другого. К работе избирательных комиссий претензий нет, добавила она.