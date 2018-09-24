Самарский губернатор Азаров уволил врио министра энергетики и ЖКХ Крайнева

САМАРА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Крайнева, сообщает пресс-служба правительства области.

"На оперативном совещании правительства губернатор Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева. Исполнение обязанностей до назначения министра поручено возложить на заместителя министра Сергей Ульянкина", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном микроблоге в Twitter.

По данным пресс-службы, ранее на заседании Самарской губернской думы в понедельник рассматривался вопрос подготовки региона к отопительному сезону, где Азаров раскритиковал подход к решению проблем ЖКХ в Самарской области.

"Вместо системного подхода к решению проблем и модернизации инфраструктуры ЖКХ средства часто направляются на латание дыр… У министерства было время для того, чтобы перестроиться и не допустить подобного рода ситуации в преддверии отопительного сезона 2018-2019 годов. Но это не было сделано", — цитирует пресс-служба Азарова.

Ранее Азаров, победивший 9 сентября на выборах губернатора Самарской области с 72,63% голосов, анонсировал изменения в команде правительства региона. По его словам, он дал шанс каждому из чиновников "проявить себя", но не у всех это получилось.