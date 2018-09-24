Выборы во Владимирской области прошли честно и открыто, заявила губернатор

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова назвала состоявшиеся в воскресенье выборы главы региона честными, открытыми, конкурентоспособными и прошедшими практически без нарушений.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" Орлова — 37,46%.

"Нам предстоит еще поработать немножко. Поэтому я бы попросила сейчас всех моих коллег: каждый, кто занимается своим направлением, продолжать работу… Хотела поблагодарить всех жителей области за честные выборы, за то, что они прошли открыто, за то, что они прошли практически без нарушений, конкурентоспособными", — сказала Орлова на оперативном совещании в администрации области.

"Хотела бы поздравить своего коллегу, кто выиграл те выборы – Сипягина. Эта работа не простая, она сложная, поэтому хотела бы пожелать ему успехов. И хотела бы поблагодарить свою команду. Команда работала профессионально, достойно, указы президента выполнены, экономика растет, рабочие места созданы, социальные объекты строятся, школы строятся, спортивные комплексы строятся, инфраструктура строится, программа по переселению граждан работает, информатизация области продолжается, объемы строительства не уменьшены. Поэтому всем вам хотела сказать огромные слова благодарности за совместную работу", — добавила Орлова.

Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила РИА Новости, что со стороны кандидатов на выборах губернатора Владимирской области поступило минимальное количество жалоб: 11 от одного и семь от другого. К работе избирательных комиссий претензий нет, добавила она.