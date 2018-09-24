Кабмин одобрил прогноз экономического развития до 2024 года

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года", — говорится в сообщении.

На заседании кабмина в минувший четверг также обсуждался проект бюджета РФ на 2019-2021 годы. После него вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам, что проект одобрен.

Помимо этого, кабмин в четверг рассмотрел сопутствующие бюджету законопроекты. Среди них — проекты о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса, о бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Все они были одобрены.

Также правительство одобрило проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на этот же период.