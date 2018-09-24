Песков рассказал об элементе неожиданности в итогах второго тура выборов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Элемент неожиданности в результатах второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровском крае присутствует, однако выборы есть выборы, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так, действительно, элемент неожиданности присутствует. Но опять же, это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работы", — сказал Песков.

"Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это — то, что он имеет в виду", — добавил Песков.

Вторые туры выборов губернатора Владимирской области и Хабаровского края прошли в воскресенье. В первом из этих регионов после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. В Хабаровском крае победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов, тогда как у действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%.