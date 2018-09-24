В Кремле оценили выборы в Хабаровском крае и Владимирской области

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Кремле считают главным, что прошедшие в воскресенье выборы глав Хабаровского края и Владимирской области прошли в спокойной и конкурентной атмосфере, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главное для нас — это то, что выборы состоялись в спокойной, конкурентной атмосфере", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги прошедшего в воскресенье второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровского края.

"По информации, которая поступает из ЦИКа, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано, судя по чему можно сейчас с большой долей уверенности предполагать, что выборы, действительно, прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно. Это то, что приветствуется в Кремле", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

Второй тур выборов главы региона в Хабаровском крае состоялся также в воскресенье. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.