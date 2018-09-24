Песков прокомментировал победу оппозиционных кандидатов в регионах

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Партийная принадлежность выигравших губернаторские выборы в Хабаровском крае и Владимирской области кандидатов от оппозиции не мешает конструктивным рабочим отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Партийная принадлежность, если вы посмотрите на весь богатый опыт, а вы знаете, что в некоторых регионах России возглавляют регионы представители других партий, не руководящей партии, и это абсолютно, никоим образом не препятствовало поддержанию плотных, на должном уровне конструктивных рабочих отношений со всеми губернаторами", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль будет взаимодействовать с новыми губернаторами, которые пришли к власти от оппозиционных партий.

"С ними общается и президент, иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае вряд ли будет играть роль, когда губернатору действительно нужно будет начинать работать и выполнять свои предвыборные обещания, и тем более принимать активное участие, каждый на своем месте, в реализации общей стратегии, которая уже определяется президентом России, а именно в прикладном плане, "майского указа" и других решений", — добавил он.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%, что является высоким показателем для этого региона.

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.