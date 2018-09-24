МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с главой Роскомнадзора Александром Жаровым в понедельник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько рабочих встреч также запланировано у президента. Публичной из них станет совещание у президента с главой Роскомнадзора — Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с Александром Жаровым. Ведомство важное, выполняет огромный объем работы по различным направлениям, поэтому как раз сегодня позаниматься проблемами этого ведомства и тем, как оно развивается", — сказал Песков журналистам.