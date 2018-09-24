В Кремле проанализируют итоги выборов глав ряда регионов, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Кремле проанализируют итоги выборов глав ряда регионов, где состоялись вторые туры голосования, и сделают выводы для корректировки работы в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа, этот анализ проводится каждый раз. Вы знаете, что, естественно, всегда со всеми регионами осуществляется очень тесная координация из Москвы, Москва по разным каналам получает информацию о повестке дня в регионах. Безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что второй тур на выборах глав ряда регионов показал недоработки кремлевских политтехнологов, и будут ли сделаны какие-то выводы по результатам этих выборов.