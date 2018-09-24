Инаугурация избранного губернатора Приамурья назначена на 27 сентября

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов во время встречи. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов во время встречи. 30 мая 2018

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Официальное вступление в должность победившего на губернаторских выборах в Приамурье единоросса Василия Орлова пройдет 27 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы области Эльвира Оверченко.

"Инаугурация назначена на 27 сентября, она пройдет в Амурском областном театре драмы", — сказала Оверченко.

Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. 9 сентября на досрочных выборах главы региона Орлов набрал 55,6% голосов.