Жириновский считает, что число депутатов в Госдуме можно сократить

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает возможным сократить число депутатов в Госдуме, потому что все "не могут выступать".

"Я бы считал, что можно сократить количество депутатов в Госдуме. Ведь они сидят, 450 (депутатов), не могут выступать — а потом избиратели жалуются, что он сидит, его не видно, он читает газету. Представляете, каждый день молчать. Но мы не можем дать возможности выступать всем 450", — сказал Жириновский в понедельник в ходе круглого стола "Совершенствование избирательного законодательства РФ".

Политик уверен, что меньшее количество депутатов позволит "решать эти вопросы".