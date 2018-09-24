Орлова постарается остаться в обойме власти, заявил политолог

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова после поражения на выборах покинет регион, но попробует остаться в обойме властных структур, считает политолог, директор независимого агентства региональных исследований Евгений Полковников.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Орлова — 37,46%.

"Во Владимирской области Орлова, конечно, не останется. Но судя по тому, что она достаточно активна, энергична и, мне кажется, горит желанием продолжить свою трудовую деятельность, она будет искать себе какую-то должность, я думаю, в федеральных структурах. Хотя, с другой стороны, возраст ее уже сказывается, ей 64 года, близка к предельному возрасту руководителя", — заявил Полковников РИА Новости.

"Может быть, она уйдет обратно в Совет Федерации… Я думаю, скорее всего, она попытается остаться в обойме и не уйти на пенсию", — добавил собеседник агентства.