Орлова постарается остаться в обойме власти, заявил политолог

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова после поражения на выборах покинет регион, но попробует остаться в обойме властных структур, считает политолог, директор независимого агентства региональных исследований Евгений Полковников.
"Во Владимирской области Орлова, конечно, не останется. Но судя по тому, что она достаточно активна, энергична и, мне кажется, горит желанием продолжить свою трудовую деятельность, она будет искать себе какую-то должность, я думаю, в федеральных структурах. Хотя, с другой стороны, возраст ее уже сказывается, ей 64 года, близка к предельному возрасту руководителя", — заявил Полковников РИА Новости.
"Может быть, она уйдет обратно в Совет Федерации… Я думаю, скорее всего, она попытается остаться в обойме и не уйти на пенсию", — добавил собеседник агентства.