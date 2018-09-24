МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Со стороны кандидатов на выборах губернатора Владимирской области поступило минимальное количество жалоб: 11 от одного и 7 от другого, к работу избирательных комиссий претензий нет, заявила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

"Хотела поблагодарить наших коллег по избирательным комиссиям — к ним вообще не было претензий на выборах во Владимирской области. По Владимирской области было минимальное число жалоб: со стороны одного кандидата 11 жалоб, со стороны другого — 7, и то они были друг на друга. Это очень мало", — сказала Памфилова.

По ее словам, на деятельность избирательной комиссии практически никаких серьезных жалоб и замечаний не поступало.

Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка составила 32,96%.