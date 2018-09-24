Политолог объяснил поражение Орловой на выборах во Владимирской области

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая на выборах главы региона кандидату от ЛДПР, не смогла побороть тренд протестного голосования во втором туре, который уже показал себя в ряде других регионов, считает директор Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев.

По итогам обработки 100% протоколов голосования на выборах главы Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, в то время как у Орловой — 37,46%.

"Выборы губернатора Владимирской области происходили по схожему сценарию с голосованием за главу Приморья. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин перед избирательной кампанией явно не выглядел фаворитом или хотя бы претендентом на губернаторское кресло. Но после того, как отрыв между ним и Орловой в первом туре составил всего несколько процентов — а в Приморье мы видели, как еще недавно малоизвестный оппозиционер обходит руководителя региона, — победа Сипягина на выборах во многом уже была предсказуема", — сказал Коломейцев РИА Новости.

По его словам, Орлова, несмотря на свой электоральный опыт, вряд ли могла справиться с трендом этого года на выборах. "Его можно выразить следующими словами: не смог набрать 50% в первом туре, жди протестного голосования во втором", — отметил политолог.

Он добавил, что выборы во Владимирской области прошли "заметно чище" по сравнению с Приморским краем.

"Три дня назад Орлова признала ошибки в работе своего правительства на фоне скандальных выборов в Приморье, видимо, уже тогда понимая, что ее шансы на переизбрание невелики. Избиратели проголосовали протестно, как в Приморском и Хабаровском краях", — резюмировал Коломейцев.