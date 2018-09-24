Политолог объяснил победу Сипягина на выборах главы Владимирской области

БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Победа на выборах во Владимирской области кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина не зависела от него лично, а стала результатом протестного голосования, полагает владимирский политолог, социолог, руководитель "Независимого агентства региональных исследований" Евгений Полковников.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

"Та тенденция, которая была в первом туре, сохранилась, и никто не сумел ее переломить. Владимир Сипягин не вел серьезной кампании, по большому счету повторилось протестное голосование, которое было в первом туре. От кандидата на самом деле ничего не зависело", — заявил РИА Новости Полковников.

По словам эксперта, для самого Сипягина такие результаты стали отчасти неожиданными.

"Насколько я понимаю, он боролся и готов был бороться. Было понятно, что шансы перед вторым туром у Владимира Сипягина очень хорошие, но при этом Светлана Орлова и ее команда за две недели сделали очень большие усилия, чтобы повысить шансы на победу", — сказал собеседник агентства, отметив, что до конца было не понятно, кто же победит.