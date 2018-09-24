Шпорт пожелал Фургалу успешной работы на посту главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который проиграл на выборах главы региона Сергею Фургалу, в обращении к жителям края сообщил, что признает их выбор, и пожелал своему сопернику успехов в работе.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.

"В Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали своё мнение, и я признаю ваш выбор… Искренне желаю избранному губернатору плодотворной работы и успешно выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами", — сказал Шпорт в своем обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Он отметил, что высоко ценит доверие тех, кто его поддержал, и с пониманием относится к землякам, которые проголосовали против. "Главное, что вы пришли и исполнили свой гражданский долг", — подчеркнул Шпорт.

По его словам, сегодня в регионе начали реализовывать масштабные социальные и экономические проекты, построили десятки мостов, дороги, детские сады, школы, больницы. "Мы заложили крепкий фундамент развития Хабаровского края на многие десятилетия вперёд", — заявил губернатор.

Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край с 2009 года. Он руководил регионом в период масштабного наводнения на Амуре в 2013 году.