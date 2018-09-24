Глава кузбасского Междуреченска досрочно ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 24 сен — РИА Новости. Совет народных депутатов Междуреченского городского округа принял досрочную отставку мэра Сергея Кислицина по собственному желанию, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В соответствии с решением Совета народных депутатов с 24 сентября принята отставка главы Междуреченского городского округа Сергея Александровича Кислицина по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, полномочия главы города до вступления в должность вновь избранного мэра будет временно исполнять его первый заместитель Сергей Перепилищенко.

Кислицин руководил Междуреченском с 2015 года. Как сообщалось, его предшественник Вадим Шамонин покинул пост "в связи с утратой доверия".

Междуреченск находится в центральном районе Томусинского каменноугольного месторождения на стрелке рек Томь и Уса (отсюда и название города). Численность населения за 2016 год — более 100,3 тысячи человек. Базовой отраслью экономики остается добыча полезных ископаемых, на долю которой приходится более 90% всего объема промышленного производства в городе. На долю Междуреченска приходится 12% угля, добытого в Кузбассе, при этом на долю угля коксующихся марок — 26%.