Фургал намерен обратить внимание на развитие медицины в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Сергей Фургал, который одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края, на посту главы региона намерен обратить внимание на развитие медицины.

Фургал закончил Благовещенский государственный медицинский институт, семь лет работал в Поярковской центральной районной больнице Амурской области.

"Я, как врач, понимаю, как должна быть организована система здравоохранения в Хабаровском крае… Будет уделено серьезное внимание скорой медицинской помощи, сельской медицине и нашей молодежи, нашим студентам. Если мы сегодня не остановим отток наших кадров из этой сферы и не продумаем, как нам, кроме сохранения, их выращивать, то система здравоохранения, как система, просто прекратит свое существование", — сказал Фургал на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что высокотехнологичная медицина в крае развита хорошо — в регионе есть современные кардиоцентр и онкоцентр, а также сообщил, что уделит внимание строительству нового корпуса центральной районной больницы Николаевске-на-Амуре.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщало, что появление нового корпуса больницы в Николаевске-на-Амуре позволит создать на базе ЦРБ межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Он строится в рамках плана социально-эконмического развития региона и обойдется в 2 миллиарда рублей. Завершить возведение корпуса планировали в 2020 году.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.